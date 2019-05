Ameaça de bomba obriga a evacuar a estação ferroviária de Bruxelas

Um alerta de bomba levou à evacuação da estação ferroviária Bruxelles-Nord, em Bruxelas. Todos os túneis rodoviários da capital belga foram encerrados.

A ordem foi dada pela polícia, segundo a Infrabel, a empresa pública que gere os caminhos de ferro belgas juntamente com a SNCB.

#Update: Just in – Police officers are doing now a sweep of the building and surrounding premises at the train station of Brussels-North, also road tunnels below them are closed during the sweep of the bomb threat. #Belgium #Brussels pic.twitter.com/TxcK8Iaxo5

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 27, 2019