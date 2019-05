Áustria. Governo cai depois de moção de censura

A vitória com 34,9% dos votos na eleições europeias — quase oito pontos percentuais a mais do que em 2014 — não foi o suficiente para o chanceler austríaco Sebastian Kurz manter o poder, avança o ABC. Esta segunda-feira, o parlamento aprovou uma moção de censura ao governo e o líder do país vai demitir-se esta tarde às 18h30.

Kurz, atualmente com 32 anos, estava no poder desde de 2017. Por detrás desta moção de censura está o escândalo “Ibizagate”, um vídeo gravado com câmaras ocultas de 2017, na ilha espanhola de Ibiza, divulgado a 17 de maio. Nesta gravação é possível ver membros do partido de coligação, o FPÖ, do antigo governo a prometer a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro russo.

O caso levou à demissão dos membros do partido nacionalista FPÖ, que estava em coligação com o partido de Kurz, o ÖVP. O FPÖ foi um dos partidos que votou a favor da moção de censura criticando a gestão de Kurz depois de este ter-se tornado público. O antigo líder do partido nacionalista, Heinz-Christian Strache, que aparece no vídeo e foi uma das que saiu do governo, afirmou que era “compreensível e lógico” exigir que Kurz saísse.

*Em atualização

