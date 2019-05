Braga e Faro com novos gabinetes de apoio à vítima a partir de terça-feira

Braga e Faro passam a ter a partir de terça-feira gabinetes de apoio da Associação de Apoio à Vítima (APAV) onde podem dirigir-se vítimas de violência doméstica e de género.

Os gabinetes funcionam nas sedes dos departamentos de Investigação e Ação Penal das comarcas de Braga e Faro.

O Ministério da Justiça anunciou em março que seis comarcas iriam ter, a partir de abril, gabinetes de atendimento a vítimas de violência doméstica ou de género, ao abrigo de protocolos entre Governo, Procuradoria-Geral da República (PGR) e três organizações não-governamentais.

O critério para escolher as seis comarcas foi escolher zonas do país com “maior número” de casos de violência doméstica ou de género.

Além do atendimento, os gabinetes fazem encaminhamento personalizado das vítimas visando a sua proteção.

