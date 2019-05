Canadianos Godspeed You! Black Emperor de volta a Portugal para duas datas em novembro

A banda canadiana Godspeed You! Black Emperor vai voltar a Portugal em novembro para duas datas em Lisboa e Porto, no âmbito da celebração dos 13 anos da promotora Amplificasom.

Em comunicado, a Amplificasom revelou que os concertos vão ter lugar no dia 09 de novembro, no Lisboa ao Vivo, e no dia seguinte no Hard Club, no Porto.

“Quando se contarem exatamente 13 anos após o primeiro concerto de sempre da Amplificasom, estaremos a celebrar da melhor forma possível: com o regresso a Portugal dos Godspeed You! Black Emperor. O icónico coletivo canadiano traz na bagagem ‘Luciferian Towers’, o mais recente título a preencher uma discografia que é incontornável para qualquer melómano”, pode ler-se no comunicado da promotora responsável pelo festival Amplifest, que este ano se realiza em outubro.

Coletivo que figura entre os principais nomes do denominado pós-rock, os Godspeed You! Black Emperor são responsáveis por álbuns como “Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven”, de 2000, e temas como “Moya”, tendo aceitado ceder “East Hastings” para a banda sonora do filme “28 Dias Depois”, de Danny Boyle.

O coletivo, comprometido politicamente de forma ativa, está ligado à editora Constellation e a outros projetos musicais que vão de A Silver Mt. Zion a Set Fire to Flames.

Os bilhetes já estão à venda por 30 euros.

