Cannes. Vestidos etéreos e brilhantes na última passadeira vermelha

Depois de quase duas semanas de glamour na cidade francesa de Cannes, o festival internacional de cinema chegou ao fim — não que as despedidas sejam por muito tempo, já que o evento é anual para bem de artistas de diferentes áreas e apreciadores da alta costura.

A cerimónia de encerramento do festival, no último sábado, teve direito a desfile de Elle Fanning — a atriz de 21 anos surpreendeu nas muitas aparições com visuais ecléticos que trouxeram uma certa aura da “velha” Hollywood — e da já lendária Catherine Deneuve, que voltou a pisar a passadeira vermelha aos 75 anos. Apesar da diversidade de estilos que marcaram o fechar de cortinas de mais uma edição de Cannes, foram muitas as artistas que trouxeram vestidos com reminiscências etéreas, a fazer lembrar princesas do século XXI.

O festival há muito que tem fama de trazer ao de cima a extravagância daqueles que pisam a sua passadeira vermelha e o ano de 2019 não foi exceção. Que o diga Priyanka Chopra, Dua Lipa, Kenndall Jenner ou Helen Mirren (e estes são apenas alguns exemplos). Nem a portuguesa Sara Sampaio quis faltar.

