Défice regressa, mas melhora perto de 800 milhões até abril

As contas do Estado chegaram ao final de abril com um défice de 1259 milhões de euros, perto de 800 milhões de euros a menos do que no mesmo período do ano passado. Em comunicado, o ministério das Finanças afirma que o saldo orçamental é ajudado pelo aumento de 7,6% na receita fiscal (embora a receita total seja de 4,5%), enquanto a despesa cresce 1,1%. É o primeiro mês do ano em que se regista défice, depois de três execuções orçamentais com saldos positivos.

Os impostos com maior impacto nas contas continuam a dar mais dinheiro ao Governo: a receita com IVA aumentou 8,8% e a do IRS 3,2%. A Direção Geral de Orçamento divulgará esta tarde o relatório de Execução Orçamental – em que se baseiam estes dados e onde será conhecido o comportamento dos restantes impostos até abril.

O ministério das Finanças repete que o crescimento da coleta fiscal tem lugar à boleia de um “bom desempenho da economia” e insiste que tudo acontece “apesar da redução da carga fiscal associada a vários impostos, tais como o IRS (pelo impacto da reforma do número de escalões), o IVA (pela diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (pela redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)”.

A receita de contribuições para a Segurança Social aumentou 8,4%, que o governo atribui ao aumento do emprego.

No caso da despesa, o aumento de 1,1% é justificado com o aumento nos salários (+4,7%), “refletindo o descongelamento das carreiras”. O ministério das Finanças destaca “os crescimentos expressivos na despesa com professores (4,3%) e profissionais de saúde (6,1%), superiores ao verificados nas restantes áreas”.

A evolução da despesa é ainda explicada “pelo crescimento das prestações sociais (4,8%), em particular o forte aumento da despesa com a Prestação Social para a Inclusão (40,5%)”.

Em atualização

Continuar a ler