É albino o panda mais raro do mundo e foi fotografado pela primeira vez na China

Terá sido já em abril que, num dia como tantos outros, o panda gigante albino apareceu perante as câmaras de segurança da Reserva Natural Nacional de Wolong, na província chinesa de Sichuan. A notícia foi revelada agora pelas autoridades depois de as imagens serem devidamente analisadas por especialistas: o animal filmado será o único exemplar da espécie — que até já esteve em perigo de extinção mas que agora é “apenas” considerada vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD

— People's Daily, China (@PDChina) May 25, 2019