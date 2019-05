Hélio Sousa quer dar passo “grande” rumo aos ‘oitavos’ do Mundial sub-20

O treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-20 assumiu que uma vitória diante da Argentina “pode dar uma vantagem grande” na luta pelos oitavos de final do Mundial2019 e antecipou um “excelente jogo” no grupo F.

“A Argentina vai trazer-nos outros problemas. É uma das equipas fortes deste grupo e vem de uma vitória, tal como nós. Uma vitória de qualquer das equipas neste jogo dará uma vantagem grande para conseguir o apuramento”, afirmou Hélio Sousa, em conferência de imprensa.

O técnico, de 49 anos, fazia a antevisão da partida da segunda jornada, marcada para terça-feira, em Bielsko-Biala, na Polónia, e reforçou a importância de um triunfo luso, depois da estreia vitoriosa frente à Coreia do Sul, por 1-0, na primeira jornada.

“Os seis pontos dar-nos-iam outras possibilidades, dependendo também do outro jogo, entre Coreia e África do Sul. Uma vitória será sempre uma mais-valia”, salientou, após o treino da seleção nacional, em Ligota.

Hélio Sousa recusou que esta seja uma final antecipada e assegurou que Portugal joga “todos os jogos como fossem finais”, sendo que terá pela frente uma formação argentina “muito forte no seu todo” e que fez um “excelente [torneio] sul-americano”.

“É uma equipa com excelentes executantes, jogadores com forte meia distância e fortes no um contra um. Têm uma forte dinâmica coletiva e, tal como todas as equipas sul-americanas, têm muita raça e entrega. Vai ser um excelente jogo”, analisou.

A chegada do guarda-redes Diogo Costa, que só no domingo à noite se juntou à comitiva lusa, trouxe “mais uma solução” à ‘equipa das quinas’, juntando-se a João Virgínia, titular frente aos sul-coreanos, e Luís Maximiano.

“Nestas competições curtas, eles são todos muito equilibrados, qualquer um deles nos dá excelentes garantias de estarmos mais perto de vencer”, disse, admitindo fazer alterações no ‘onze’: “Pode acontecer. Depende da disponibilidade dos jogadores, mas temos toda a confiança do mundo em todos eles”.

Portugal e Argentina, ambos com três pontos, jogam na terça-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala, num encontro que será dirigido pelo árbitro Ismail Elfath, dos Estados Unidos.

Na primeira jornada do grupo F, a seleção portuguesa venceu por 1-0 a Coreia do Sul, com um golo de Francisco Trincão, enquanto a Argentina bateu a África do Sul, por 5-2.

