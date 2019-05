Juan Carlos retira-se da vida pública a 2 de junho

“Sua majestade, querido Felipe: ao largo destes últimos anos desde que abdiquei da Coroa de Espanha a 2 de junho de 2014, que tenho vindo a desempenhar várias atividade institucionais com a mesma ânsia de serviço a Espanha e à Coroa que inspirou o meu reinado”. É assim que começa a carta que Juan Carlos enviou ao filho a dizer que “cinco anos depois”, no próximo dia 2 de junho, vai cessar toda essa sua participação na vida pública, avança o El País.

O antigo rei de Espanha tem 80 anos e diz que estava a “matutar esta ideia”, de deixar de participar de atos públicos, desde que celebrou este último aniversário. Além disso, Juan Carlos afirma que a “inesquecível” celebração dos 40 anos da constituição espanhola o fizeram ter a certeza de que agora seria o momento certo para afastar-se definitivamente.

[A celebração dos 40 anos da constituição espanhola] Foi um ato solene cheio de emoção para mim, que me fez evocar, com orgulho e admiração, a recordação de tantas pessoas que contribuíram para fazer que tornaram possível a transição política e renovaram o meu sentimento de gratidão permanente com o povo espanhol, o verdadeiro artífice e principal protagonista daquela etapa transcendental da nossa história recente”, escreve Juan Carlos.

Foi com esta carta que Juan Carlos “expressou a vontade e desejo” de cessar as atividades institucionais. “Tomo esta decisão com o grande carinho e orgulho de pai que sinto por ti, com a minha lealdade de sempre. Um grandessíssimo abraço do teu pai”, termina a escrever o antigo rei de Espanha.

Continuar a ler