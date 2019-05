Marie Kondo trocou a arrumação por miúdos. Agora, vai escrever para eles

Entrou-nos casa adentro sem pedir licença, tudo para torná-la um pouco mais organizada. É pelo menos essa a promessa que a conhecida “guru da arrumação” tem vendido a meio mundo, multiplicando-se entretanto o número de receitas sobre este tópico doméstico. Na sexta-feira, Marie Kondo anunciou que a partir de 5 de novembro vale a pena arranjar espaço na estante para um volume em particular. Nessa data, será lançado o seu primeiro livro para crianças Kiki & Jax: The Life-Changing Magic of Friendship.

A autora de Arrume a sua casa, arrume a sua vida, mãe de dois filhos, revelou nas suas redes sociais que esta será “uma história intemporal sobre a amizade entre duas personagens, Kiki e Jax, e que inspirará as crianças e as famílias a arrumar e a abraçar a alegria”. Foi através do Instagram que a estrela da Netflix partilhou ainda com os milhões de fãs a capa do livro.

As ilustrações estão a cargo de Salina Yoon, que divide os créditos na escrita com Kondo. É deste encontro que nasce a ligação entre um esquilo e um mocho que adoram passar tempo juntos e que a certa altura terão que arranjar espaço para aquilo que os faz realmente felizes: a amizade.

O enredo recupera, claro, o maior filão da autora, o seu popular método KonMari, que incentiva os seguidores a desembaraçarem-se de tudo aquilo que não lhes traz qualquer alegria. Resta saber se terá real impacto nos pequenos leitores ou se acabará perdido entre outros volumes, apenas a acumular espaço.

Esta será uma edição de 250 mil cópias e já pode ser feita a sua pré-encomenda online.

