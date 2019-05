Tragédia. Avião que transportava cantor brasileiro cai. Há três mortos

Um avião caiu em Porto do Mato, em Sergipe, no Brasil esta tarde (manhã no Brasil), avança a revista Veja. O cantor Gabriel Diniz, que canta a música de Carnaval Jenifer, era um dos passageiros. Os bombeiros locais estão no local do acidente mas ainda não há informação do de quantas pessoas seguiam no avião.

[A música de Gabriel Diniz “Jenifer” tem mais de 232 milhões visualizações no YouTube]

Está a chover com muita intensidade no local, o que está a dificultar as operações dos bombeiros. Segundo Virgilio Dantas, do Agrupamento Tático Aéreo de Sergipe, três pessoas morreram no acidente.

(Em atualização)

