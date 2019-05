O português Vítor Campelos é o novo treinador do Moreirense, substituindo Ivo Vieira, anunciou esta segunda-feira o clube que terminou a I Liga portuguesa de futebol na sexta posição.

“O Moreirense Futebol Clube Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Vítor Campelos para assumir o comando técnico do Moreirense na próxima temporada”, lê-se num comunicado no site do clube.

Antigo adjunto de Toni no Al-Ettifaq (Arábia Saudita), no Al-Sharjah (Emirados Árabes Unidos) e no Tractor (Irão), Vítor Campelos estreou-se como treinador principal na equipa B dos húngaros do Videoton, passando depois por Trofense e pela equipa secundária do Vitória de Guimarães.

Esta será a primeira experiência a tempo inteiro de Vítor Campelos, de 44 anos, na I Liga, depois de ter dirigido um encontro da equipa principal do Vitória de Guimarães, como interino, na temporada 2017/18.

A época do Moreirense tem início em 26 de junho, com a realização dos habituais exames médicos.

