500 mil unidades já lá vão. Fiat 500X bate recorde

A fábrica de Melfi da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) conta já com 25 anos de actividade e algumas histórias por contar. A mais recente é a produção da 500.000ª unidade do crossover Fiat 500X – um marco para a marca, para o modelo e para a unidade fabril italiana de onde também sai actualmente o Jeep Renegade, devidamente assinalado com a fotografia do recorde atingido.

O recordista é um 500X “120th”, série especial que celebra os primeiros 120 anos da história da Fiat e que se distingue pelo facto de, pela primeira vez, o crossover que tem por base o icónico 500 exibir uma carroçaria a dois tons. Neste caso, o visual Tuxedo combina preto e branco. Mas, tal como o fato de cerimónia pode conjugar diferentes cores, também esta série especial oferece outras opções aos clientes, nomeadamente o Tuxedo Pérola (pérola e preto) e o Tuxedo Prata (cinza prata e preto).

Sob o capot, o 500X que marca o meio milhão de unidades produzidas estava equipado com o 1.3 FireFly Turbo de 150 cv, acoplado à transmissão automática de dupla embraiagem DCT, mas a gama compreende ainda o 1.0 FireFly Turbo com 120 cv, o 1.3 Multijet com 95 cv e o 1.6 Multijet com 120 cv, todos com caixa manual de cinco ou seis velocidades.

Líder do seu segmento em Itália e com presença garantida no top 10 dos modelos mais vendidos no mercado europeu desde 2014, o 500X encontra-se à venda em Portugal por valores que se iniciam nos 22.500€.

