A viagem de Villas-Boas tem um novo destino e é oficial: português assina pelo Marselha

Na última edição da Web Summit, André Villas-Boas, que uns meses antes tinha cumprido o sonho de participar pela primeira vez no Rali Dakar, foi uma das figuras mais interventivas entre as personalidades ligadas ao desporto que passaram pelo evento e chegou mesmo a deixar algumas pistas sobre o regresso aos bancos, admitindo que estava a aprender alemão e que era fascinado pelo Japão. No entanto, a próxima paragem do português não será nem a Bundesliga nem a J League: o treinador foi esta terça-feira confirmado como sucessor de Rudi Garcia no comando técnico dos franceses do Marselha.

“O Marselha já se tinha interessado em mim em 2013, antes de me mudar para o Zenit de São Petersburgo. É um dos maiores clubes da Europa, com muito prestígio e com um troféu europeu no currículo. Obviamente que é um projeto que me pode interessar. Já tomaram uma decisão em relação ao Rudi Garcia, e são muito bem geridos pelo Andoni Zubizarreta, uma pessoa que conheço bem. Se me contactarem, terei todo em prazer em reunir-me com eles”, tinha comentado Villas-Boas no final da semana passada, perante as notícias que o davam como objetivo número 1 do clube para a próxima época.

De acordo com o L’Équipe desta terça-feira, o técnico português terá um salário bruto mensal de 600 mil euros (sendo que, em França, os impostos ficam com mais de metade do vencimento ilíquido), ficando ainda por definir todos os nomes da equipa que acompanhará Villas-Boas para o Velódrome. Um deles deverá ser Ricardo Carvalho, antigo campeão europeu de clubes (FC Porto, 2004) e seleções (Portugal, 2016) que terminou a carreira na China em 2017, pelo Shanghai SIPG, depois de passagens por Premier League, pelo Chelsea, La Liga, pelo Real Madrid, e Ligue 1, pelo Mónaco (de Leonardo Jardim).

