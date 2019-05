Autores de dois homicídios em Portugal detidos no Panamá e na Noruega

Dois homens “fortemente” suspeitos da prática de dois crimes de homicídio diferentes e que se encontravam em fuga foram localizados no Panamá e na Noruega, informou a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado divulgado esta terça-feira. Ambos foram extraditados para Portugal e um deles já foi presente a tribunal, encontrando-se em prisão preventiva.

Um dos extraditados, de 25 anos, será o autor de um homicídio consumado, cometido em junho do ano passado, em Lisboa, vitimando um outro homem, de 58 anos, com o qual mantinha uma relação pessoal”, lê-se no comunicado.