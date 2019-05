Colisão entre duas viaturas e metro causa interrupção da linha em Corroios

Dois carros colidiram na manhã desta terça-feira com o metro de superfície em Corroios provocando seis feridos ligeiros, segundo o Correio da Manhã.

Um dos feridos é um bebé resultante do embate entre com um ligeiro e um de transporte de mercadorias. Os Bombeiros de Cacilhas avançaram ao Observador que os feridos já foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Estão neste momento 20 operacionais e nove veículos no terreno.

O alerta do acidente foi dado por volta das 9h da manhã na avenida 23 de julho em Corroios.

A circulação está interrompida.

(Em atualização)

