EDP Brasil compra linha de transmissão à CEE Power com investimento superior a 90 milhões

A EDP — Energias do Brasil comprou uma linha de transmissão à CEE Power e Brafer, sendo o valor de investimento, aquisição e investimento operacional de 407 milhões de reais (mais de 90 milhões de euros), foi anunciado esta terça-feira.

“A EDP — Energias do Brasil, detida em 51% pela EDP — Energias de Portugal, anunciou esta terça-feira a aquisição de 100% de uma linha de transmissão, com um total de 142 km [quilómetros] e duas sub-estações, à CEE Power e Brafer”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, esta linha de transmissão foi inicialmente obtida num leilão em 13 de abril de 2016.

O valor total do investimento, valor de aquisição e investimento operacional ascendeu a 407 milhões de reais (mais de 90 milhões de euros, ao câmbio desta terça-feira), com uma alavancagem financeira de 85%, sendo que “o retorno estimado dos capitais próprios, em termos reais, ultrapassa os 12%”.

A transação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

