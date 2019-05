Finanças cancelam cobrança de dívidas aos condutores nas estradas de Valongo

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais mandou cancelar a cobrança de dívidas ao Fisco que está a ser feita pela GNR e Autoridade Tributária nas estradas de Valongo. Em resposta ao Observador, o gabinete do ministério das Finanças garante que esta medida “não foi definida centralmente” e está a “verificar o enquadramento em que a respetiva Direção de Finanças definiu esta ação”.

As Finanças sublinham que “as orientações na Autoridade Tributária são para atuação proporcional” e recordam que “há hoje mecanismos de penhora electrónica”.

A Autoridade Tributária (AT), em colaboração com a GNR, esteve esta terça-feira de manhã a intercetar condutores em Alfena, em Valongo, numa ação que visou a cobrança de dívidas às Finanças. Fonte do fisco no local disse à Agência Lusa que a iniciativa “Ação sobre Rodas” passava por “intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem”. Prometia ainda “penhorar as viaturas” se não houvesse condições de pagar no momento.

De acordo com a mesma fonte, o controlo dos devedores – cruzando dados das matrículas das viaturas com a existência de dívidas ao fisco – esteve a ser feito por cerca de 20 elementos da AT e outros 10 da GNR em tendas colocadas na rotunda da Autoestrada A42, na saída de Alfena (distrito do Porto). A Agência Lusa diz ter testemunhado no local a paragem de mais de 1o viaturas e as imagens da SIC mostraram as operações em curso, já depois de o ministério das Finanças ter anunciado o cancelamento da operação.

