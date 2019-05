Gaia apresenta projetos de 2,5 mil milhões de euros para construção de pavilhão e auditório cultural

A Câmara de Vila Nova de Gaia apresenta esta terça-feira projetos no valor de 2,5 milhões de euros para a construção de um pavilhão desportivo, bem como de um auditório cultural.

Em causa a obra do pavilhão de Santa Marinha no valor de 1,4 milhões de euros, cuja apresentação está marcada para esta tarde, somando-se a construção do Fórum Cultural da Cidadania, a localizar em Canelas, no valor de 1,1 milhões, que será apresentada à população à noite.

O pavilhão gimnodesportivo da Escola de Santa Marinha será construído em terrenos junto à EB 2-3 local e o uso será partilhado com a comunidade local, conforme proposta do executivo socialista de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, levada a reunião de Câmara a 04 de fevereiro.

Tratar-se-á de um equipamento com condições para a prática de modalidades escolares e de alta competição, nomeadamente andebol, futsal, basquetebol, ténis e voleibol.

O projeto para o pavilhão inclui um recinto desportivo com uma área total de 1.345 metros quadrados, bem como um ginásio de aquecimento com 115,00 metros quadrados, seis balneários, zona técnica, entre outros pormenores.

Também está prevista uma bancada com 270 lugares sentados e oito destinados a pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida, sendo, neste caso, o acesso garantido por plataforma vertical localizada num dos extremos.

“Trata-se de um exemplo de investimento inteligente e sustentável, com benefícios diretos para a comunidade escolar e para população”, lê-se na descrição do projeto que é apresentado esta terça-feira às 17h00 horas na Escola EB 2/3 de Santa Marinha.

Quanto ao Fórum Cidadania de Canelas, a apresentação marcada para as 21h00 na Associação de Solidariedade e Humanitária de Canelas, prevê a amostragem de imagens e desenhos sobre o projeto final.

Em declarações aos jornalistas após reunião de Câmara, a 20 de maio, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, avançou que este será construído junto ao novo edifício da Junta de Freguesia, terá capacidade para 220 pessoas e estará preparado para espetáculos e sessões de cinema.

A obra deve arrancar no início do próximo ano, prevendo-se que tenha, lê-se na apresentação, um “uso flexível e polivalente” e seja um “espaço de apoio aos eventos” na praça que é centro cívico da Freguesia, junto ao Jardim São João, Igreja Matriz, cemitério e coreto paroquial.

