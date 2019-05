Já há horários para os concertos do festival Primavera Sound do Porto

A organização do festival Primavera Sound do Porto, congénere do Primavera Sound de Barcelona, já disponibilizou na sua aplicação os horários do concertos da próxima edição, que decorre na próxima semana, de 6 de junho, quinta-feira, a 8 de junho, sábado.

Pode consultar abaixo os horários dos concertos do festival que terá Solange, Erykah Badu e Rosalía como alguns dos destaques.

Quinta-feira, 6 de junho

17h Dino D’Santiago, palco Super Bock

17h30 Mai Kino, palco Seat

17h50 Christina Rosenvinge, palco NOS

18h50 Men I Trust, palco Super Bock

19h15 Ama Lou, palco Seat

19h50 Built to Spill Performs Keep It Like a Secret

20h45 Miya Folick, palco Pull and Bear

21h Jarvis Cocker Introducing Jarv Is…, palco Seat

21h25 Mormor, palco Super Bock

22h15 Allen Halloween, palco Pull and Bear

22h20 Danny Brown, palco NOS

23h Photonz, palco Primavera Bits

23h20 Stereolab, palco Seat

23h25 Tommy Cash, palco Super Bock

23h45 Let’s Eat Grandma, palco Pull and Bear

0h Roza Terenzi, palco Primavera Bits

0h30 Solange, palco NOS

1h30 Job Jobse, palco Primavera Bits

1h30 Peggy Gou, palco Pull and Bear

2h DJ Kitten, palco Radio Primavera Sound

3h Yaeji, palco Primavera Bits

Sexta-feira, 7 de junho

17h ProfJam, palco Super Bock

17h Surma, palco Seat

17h45 Alduous Harding, palco NOS

18h Jambinai, palco Seat

18h50 Nilufer Yanya, palco Super Bock

19h Nubya Garcia, palco Pull and Bear

19h15 Lisabo, palco Seat

19h50 Courtney Barnett, palco NOS

20h20 Sons of Kemet XL, palco Pull and Bear

20h50 Mura Masa, palco Seat

21h Shellac, palco Super Bock

22h Liz Phair, palco Pull and Bear

22h15 J Balvin, palco NOS

22h15 Fucked Up, palco Seat

23h Violet, palco Primavera Bits

23h30 David August, palco Pull & Bear

23h40 Kali Uchis, palco Super Bock

23h45 Interpol, palco Seat

0h Jasss, palco Primavera Bits

1h James Blake, palco NOS

1h JPEGMAFIA, palco Pull and Bear

1h30 Courtesy, palco Primavera Bits

2h Indiespot DJ, palco Radio Primavera Sound

2h30 Sophie, palco Pull and Bear

3h Dr. Rubinstein, palco Primavera Bits

4h Helena Hauff, palco Primavera Bits

Sábado, 8 de junho

17h O Terno, palco Seat

17h45 Hop Along, palco NOS

18h Viagra Boys, palco Seat

18h50 Lucy Dacus, palco Super Bock

19h Tomberlin, palco Pull and Bear

19h15 Big Thief, palco Seat

19h50 Jorge Ben Jor, palco NOS

20h30 Snail Mail, palco Pull and Bear

20h45 Guided by Voices, palco Seat

21h Amyl and the Sniffers, palco Super Bock

22h Tirzah, palco Pull and Bear

22h10 Rosalía, palco NOS

22h30 Kate Tempest,, palco Seat

23h Jackie, palco Primavera Bits

23h20 Low, palco Super Bock

23h30 Neneh Cherry, palco Pull and Bear

23h45 Modeselektor live, palco Seat

0h Mad Miran, palco Primavera Bits

0h30 Erykah Badu, palco NOS

1h Yves Tumor Full Band, palco Pull and Bear

1h15 Joy Orbison, palco Primavera Bits

2h DJ Coco, palco Radio Primavera Sound

2h30 Mykki Blanco, palco Pull and Bear

2h30 Boddika, palco Primavera Bits

4h Nina Kraviz, palco Primavera Bits

