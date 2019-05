Matos Gil: “Estava nas mãos da Caixa recuperar todo o financiamento” dado à La Seda

A Caixa Geral de Depósitos poderia ter recuperado todo o financiamento concedido à La Seda se em 2007 tivesse executado o penhor dado em garantia e vendido as ações do grupo catalão, defendeu Manuel Matos Gil, o presidente do grupo Imatosgil (IMG) que esteve envolvido neste projeto.

Ouvido pela comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa, Matos Gil quis na sua intervenção inicial colocar “um ponto final” no que descreveu como “erros, imprecisões e falsidades” que envolvem o grupo que dirige no apoio dado à Caixa à La Seda e à construção de uma fábrica de produtos químicos em Sines. Segundo a auditoria da EY, esta operação representou perdas para o banco público de mais de 200 milhões de euros até 2015, mas que segundo outras dados noticiados terá provocado prejuízos totais de 600 milhões de euros ao banco público.

Matos Gil explicou como o grupo investiu na La Seda, através de uma sociedade, a Selenis, da qual tinha apenas um terço do capital. O financiamento da Caixa ao grupo espanhol data de 2006, mas foi feito, garantiu sem intervenção da IMG. Só em 2007, foi contratada uma linha de financiamento até 115 milhões de euros à Selenis que teve como garantia o penhor das ações da La Seda. Ainda nesse ano, o valor das ações deixou de cumprir o rácio de 135% contratado. Matos Gil conta que tentou reforçar as garantias, mas que não se chegou a acordo com a Caixa, por razões que não detalhou na intervenção inicial.

A Caixa, sublinhou, “tinha opção de venda das ações em caso de incumprimento de rácio de cobertura de 135% Se naquelas datas, e de acordo com as melhores práticas de gestão, tivesse optado pela venda teria encaixado 117 milhões, ou 95 milhões de euros tendo em conta o valor das ações”.

Para o gestor, “estava nas mãos da Caixa a recuperação total do financiamento concedido, mas por motivos que apenas a Caixa poderá explicar, a execução de penhor só ocorreu depois do fim do contrato de financiamento” em julho de 2010. Essa execução rendeu apenas oito milhões de euros.

O responsável pelo grupo Imatosgil explicou que havia crescentes divergências com a administração da La Seda cujo presidente veio a ser condenado por várias irregularidades em Espanha. E diz que foram as suspeitas e dúvidas sobre as contas de 2007 que levaram à renuncia dos dois administrador independentes da IMG e da Caixa. “Em dezembro de 2008, o envolvimento da IMG na La Seda conheceu um ponto final com a venda das ações que ainda detinha.”

Manuel Matos Gil garantiu ainda que não foi ele a apresentar o projeto de construir uma fábrica em Sines para produzir PET, matéria prima usado no plástico de embalagens. Mas reconheceu que participou em reuniões com a administração do banco e responsáveis do Governo de Sócrates onde o investimento foi apresentado. Para o empresário, o o projeto era sustentável, caso a La Seda tivesse cumprido os contratos de compra da matéria prima da unidade de Sines. Lembra ainda que o projeto inicial, que foi classificado como PIN (projeto de interesse nacional), previa capitais próprios e financiamento de um sindicato bancário para o investimento de mais de 300 milhões de euros. Mas a unidade acabou por avançar com o financiamento exclusivo da Caixa, e sem os contratos de escoamento da produção com as empresas do grupo La Seda que entretanto foram vendidas.

Era um projeto importante para Portugal, mas foi conduzido de forma errada, admitiu Matos Gil em respostas a deputados do PSD. O empresário descreveu ainda divergências com a Caixa sobre a estratégia e administração da La Seda e grante que o grupo a que preside nunca teve o controlo ou administradores executivos na empresa espanhola.

O financiamento à unidade de Sines fou a origem de uma parte importante das perdas geradas com esta operação que foram deram origem a imparidades na Caixa Geral de Depósitos. A Artlant foi declarada insolvente em 2016, tendo entretanto sido vendida a um grupo tailandês.

Continuar a ler