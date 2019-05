Neymar deixa braçadeira de capitão da ‘canarinha’ que passa Daniel Alves

O internacional brasileiro Neymar vai deixar de ser capitão da ‘canarinha’, dando lugar ao seu colega de equipa do Paris Saint-Germain Daniel Alves, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“A decisão foi comunicada por Tite [selecionador brasileiro] a Neymar no último sábado. Após o treino do domingo, o treinador conversou com Daniel Alves para informá-lo da sua escolha”, apontou em comunicado divulgado esta segunda-feira, a CBF.

“Daniel Alves será o capitão da Seleção Brasileira nos amigáveis contra o Catar e Honduras e na Copa América Brasil 2019. Campeão da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009 e 2013, ele é o jogador com maior número de convocações no grupo atual: são 138”, lê-se na mesma nota.

O Brasil, que não vence a Copa América desde 2007, vai disputar o Grupo A, que integra também o Peru, Venezuela e Bolívia.

A Copa América disputa-se no Brasil entre 14 de junho e 07 de julho.

