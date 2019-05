Oito detidos em operação contra fraude nas licenças para motoristas de plataformas eletrónicas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou na manhã desta terça-feira uma megaoperação de combate à corrupção nas emissões de licenças de condução de plataformas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) — como a Uber, Cabify e Kapten — e deteve oito pessoas por suspeitas de associação criminosa, corrupção ativa e passiva para ato ilícito, falsidade informática, violaçã de segredo por funcionário e atestado médico falso.

Em comunicado, a PJ informou que estes crimes estão “relacionados obtenção forjada de certificações e formações obrigatórias, destinadas a motoristas de veículos descaracterizados de transporte de passageiros, a partir de plataformas eletrónicas”. A operação, denominada “Caixa de Pandora”, mobilizou cerca de 140 elementos da PJ, bem como dez Magistrados Judiciais e do Ministério Público.

Entre os detidos estão dois médicos, um advogado, um funcionário de Organismo Público e angariadores que facilitaram a obtenção fraudulenta de certificados de motoristas de TVDE e transporte coletivo de crianças através de formações de certificados de aptidão que não existiam, atestados médicos falsos e avaliações psicológicas e certificados psicotécnicos alterados para a revalidação da licença.

No total foram realizadas mais de 40 buscas na zona de Lisboa, Lourinhã, Loures, Pinhal Novo, Óbidos, Santarém, Torres Vedras, Amadora, Peniche, Sintra, Almada e Cascais. Segundo a TVI24, houve buscas em escolas de condução e também no Instituto da Mobilidade e Transportes.

A operação hoje [terça-feira] desencadeada visou, entre o mais, sustar uma atividade criminosa fortemente atentatória das condições de segurança rodoviária de passageiros e terceiros, sendo geradora de avultados lucros decorrentes da atribuição da «Carta de Qualificação de Motorista» com base na obtenção ilícita da certificação respetiva, adulterando-se desta forma todo o sistema de qualificação inicial obrigatória e de formação contínua”, referiu a PJ em comunicado.

Segundo a lei, os candidatos a motoristas de plataformas TVDE precisam de cumprir alguns requisitos para obterem uma licença, incluindo um registo criminal limpo e uma formação de 50 horas em escolas de condução com as quais foram celebrados protocolos para o efeito. De seguida, cada candidato é submetido à aprovação do IMT, mas muitas muitas das formações, diz a TVI, são encurtadas ou até inexistentes, face à pressa dos motoristas em entrar no mercado de trabalho e à pressa dos empresários e proprietários de veículos.

Os detidos vão estar presentes esta quarta-feira para primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para a aplicação das medidas de coação.

(Em atualização)

Continuar a ler