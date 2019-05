Risco máximo de incêndio em sete concelhos e risco muito elevado de exposição à radiação UV em todo o país

Sete concelhos dos distritos Faro, Portalegre, Santarém e Castelo Branco apresentam esta terça-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco máximo de incêndio os concelhos de Alcoutim (Faro), Gavião e Nisa (Portalegre), Sardoal e Mação (Santarém) e Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Coimbra, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Bragança.

O IPMA colocou também vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco elevado.

Para os próximos dias está previsto um aumento considerável de concelhos em risco máximo e muito elevado de incêndio devido à subida da temperatura que, segundo o IPMA, deverá em alguns locais ser superiore aos 35 graus Celsius.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”, sendo o “elevado” o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam esta terça-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte, com rajadas até 60 quilómetros por hora, no litoral oeste, em especial durante a tarde, e nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 09 graus (na Guarda) e os 18 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 graus (em Aveiro) e os 34 (em Évora e Beja).

