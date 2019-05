Seleção portuguesa de basquetebol feminino vence Estónia nos instantes finais

A seleção portuguesa de basquetebol feminino venceu esta terça-feira a Estónia por 55-53, em jogo de preparação, decidido por um lançamento triplo de Joana Soeiro.

Até ao lançamento final, Portugal esteve o encontro todo em desvantagem e chegou ao intervalo a perder por 33-18 e ao final do terceiro período por 49-39, mas a jogadora do União Sportiva acabou por dar o triunfo com os seus únicos três pontos.

Maria Kostourkova foi a única jogadora portuguesa a passar a dezena de pontos, com 12, aos quais juntou seis ressaltos, com Pulk a fazer 12 pontos para a Estónia.

As duas equipas voltam a encontrar-se na quarta-feira, novamente em Paços de Brandão, em Santa Maria da Feira.

Continuar a ler