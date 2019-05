Operação que perdeu 340 milhões. Tomás Correia fala em “falha monumental” e diz que gestores não sabiam

O conselho de administração da Caixa não foi avisado nem conhecia os riscos da operação designada Boats Caravela que gerou perdas de 340 milhões de euros ao banco Estado. A afirmação foi feita pelo antigo administrador, António Tomás Correia, que fazia parte da gestão liderada por João Salgueiro que assinou este contrato.

Apesar do seu nome aparecer em várias atas de reuniões onde o tema foi tratado, Tomás Correia não se recorda de quem propôs a operação que veio da área tutelada então por Vieira Monteiro. Mas assinalou, em resposta ao deputado do PS, João Paulo Correia, que o problema estava no contrato de gestão que permitiu ao Crédit Suisse trocar os ativos que estavam no veículo a que a Caixa estava exposta.

Das apresentações feitas, segundo recorda, não seria possível antecipar risco dessa natureza num operação que classifica como de “tesouraria”. Se não, admite, a operação não se teria iniciado. “Ninguém troca um risco de 25 milhões de provisões, que não são perdas, por um risco dessa dimensão”, respondeu quando confrontado com as perdas de 340 milhões que este negócio trouxe à Caixa. Tomás Correia admitiu que ficou “surpreendido” com a dimensão das perdas, mas defendeu que o caminho deveria ter sido o de discutir o contrato com o Crédit Suisse em tribunal “até às últimas consequências”, sugerindo mesmo que essa troca de ativos sem o consentimento da Caixa configurava uma fraude.

“O que surpreende como é que alguém a aceite que a contraparte troque ativos a seu bel prazer, sem defraudar a outra. E porquê chegar a acordo e não se discutir o tema em tribunal até às últimas consequências?” Tomás Correia assume que discorda da opção tomada por António de Sousa que acabou por vender o produto ao banco suíço, já depois de ter abandonado as funções no banco do Estado. “Entendo que a Caixa deveria ter ido para tribunal até às ultimas consequências.”

E quando João Paulo Correia o confronta com a afirmação de que não acredita que não se lembra, António Tomás Correia reafirmou que o conselho não foi informado e que a direção financeira não terá tido “o cuidado de enviar o contrato para analise jurídica”. Se assim foi, #houve uma grande distração”, admitiu. António de Sousa na sua audição afirmou que a administração de João Salgueiro não sabia o que estava a assinar quando fez este contrato com o Crédit Suisse que tinha liberdade para trocar os ativos do veículo por outros de pior qualidade.

“Foi falha monumental. Não consigo encontrar explicações”

Ou houve incompetência ou um administrador sabia e não avisou, insiste Mariana Mortágua. Foi uma falha monumental, mas Tomás Correia não acredita que os administradores tenham sabido dos riscos deste contrato. “Não consigo encontrar explicação”.

António Tomás Correia saiu da administração e da própria Caixa em 2003, a seu pedido. Renunciou ao cargo depois de 36 anos de casa. por discordância com o “caminho que a Caixa estava a trilhar”, disse o atual presidente da associação mutualista Montepio na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD. “Foi o dia mais triste da minha vida”.

A venda das operações bancárias no Brasil foi um das razões invocadas por Tomás Correia que era contra a venda das participações nos bancos Unibanco e Itaú que mais tarde se fundiram, criando o maior banco da América Latina. Se a participação se tivesse mantido, a Caixa poderia não ter precisado de um esforço tão grande de recapitalização, admitiu. Mas na altura, “após a entrada do Sr.Dr. Sousa (António de Sousa)” percebeu que este achava que era um projeto muito difícil e arriscado e que queria vender.

Em resposta ao deputado socialista João Paulo Correia, admite que havia também divergências com a linha seguida no crédito que não era a mais adequada. A cultura conservadora na análise dos créditos perdeu-se e invoca uma cultura de discussão aberta por todos os administradores e diretores.”Gostaria de estar errado na análise que fez na altura”, acrescentou. Nesse sentido, Tomás Coreia afirmou que estava alinhado com as preocupações manifestadas por Almerindo Marques, administrador à data, junto do Banco de Portugal e acionista. Afirmou ainda o desconforto com outras decisões da gestão, mas não apontou situações concretas.

Tomás Correia foi administrador da Caixa até 2003, na equipa liderada por António de Sousa e saiu do banco por alegadas divergências estratégicas com a gestão do banco. Depois da Caixa foi para a caixa económica Montepio onde foi presidente executivo até 2014 e atualmente é presidente da associação mutualista Montepio Geral.

Tomás Correia já foi condenado pelo Banco de Portugal por infrações enquanto presidente da caixa económica.

