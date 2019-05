Bombeiros combatem incêndio em fábrica de colmeias em Penafiel

Três corporações de bombeiros estão envolvidas no combate a um incêndio numa fábrica que produz colmeias, em Sebolido, Penafiel, disse à Lusa fonte da corporação de Entre-os-Rios.

Segundo a proteção civil, às 10h39, estavam no terreno 36 operacionais dos bombeiros de Entre-os-Rios, Penafiel e Melres, apoiados por 12 viaturas. “O combate está complicado”, disse a fonte.

O alerta foi registado às 09h25. As instalações da empresa situam-se na zona industrial de Sebolido, freguesia situada no sul do concelho de Penafiel, nas proximidades do rio Douro.

