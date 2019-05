Depois da Arábia, o Brasil: Jorge Jesus na calha para suceder a Abel Braga no comando do Flamengo

A ligação de Jorge Jesus ao Brasil pode ser recente mas não é propriamente de hoje: o técnico português era a principal opção do Vasco da Gama para render Alberto Valentim depois do insucesso no estadual do Rio de Janeiro e esteve também no estádio Independência com Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, e Ricardo Guimarães, diretor executivo da BMG, numa derradeira tentativa do Atlético Mineiro, de Belo Horizonte, para conseguir a sua contratação. Não foi à primeira nem à segunda mas à terceira pode mesmo ser de vez, com o antigo treinador de Benfica e Sporting na calha para assumir o comando do Flamengo, que ficou esta quarta-feira sem treinador depois da saída de Abel Braga.

“É uma novidade, uma surpresa para mim. Honestamente, estou em Portugal. Não tenho conhecimento de nada. Pelo contrário, estou a falar com alguns clubes. Não tem nada a ver com o clube que estás a falar, no caso o Flamengo. É verdade que também, quando estive no Brasil, sempre foi um futebol, um Campeonato que me apaixonava, mas neste momento não sei nada. O que desejo é que o Abel e o Flamengo consigam ultrapassar os problemas que podem existir agora e que tudo dê certo para o Flamengo”, comentou ao Globoesporte. Ainda assim, vários meios brasileiros assumem essa contratação como muito próxima e falam mesmo em conversações durante a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa.

Desde que deixou o comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, quando estava na liderança do Campeonato que viria a ser ganho pelo português Rui Vitória no al-Nassr, Jesus tem recebido várias ofertas e sondagens, sendo conhecidas as abordagens feitas por duas seleções e um clube inglês que lutava pela manutenção. Todas essas propostas foram recusadas pelo técnico português, que manifestou sempre o seu desejo de poder continuar a carreira na Europa (de preferência em Portugal). No entanto, de acordo com as publicações brasileiras, está a haver abertura para um possível acordo com o Mengão, um histórico que começou o Campeonato de forma intermitente com dez pontos em seis jogos, a seis do líder Palmeiras de Luiz Felipe Scolari. Abel Braga, que passou por Famalicão, Belenenses, Rio Ave e V. Setúbal no início dos anos 90, saiu esta quarta-feira devido aos maus resultados.

