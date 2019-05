Sol da Caparica fecha cartaz de concertos com Richie Campbell, Mayra Andrade, Plutonio e Mishlawi

O festival Sol da Caparica, que decorre no Parque Urbano da Costa da Caparica, já completou o cartaz da sua próxima edição, que acontecerá de 15 a 18 de agosto, quinta-feira a domingo.

Entre as novas confirmações anunciadas esta quarta-feira de manhã estão a cantora cabo-verdiana (residente em Lisboa) Mayra Andrade (atuará a 15 de agosto, quinta-feira), o cantor português de R&B, dancehall e reggae Richie Campbell e os rappers e cantores de R&B Mishlawi e Plutonio, os três com atuações agendadas para o último dia do festival, sábado, 17.

Além deste leque de novas confirmações, foram ainda anunciados concertos de Mary N (quinta-feira, 15), The Happy Mess, Diana Lima e Lookalike (sexta-feira, 16) e Trueskey (sábado, 17).

A organização do Sol da Caparica, cujo último dia (18) é dedicado a um público infanto-juvenil, havia já anunciado atuações de Anselmo Ralph “e amigos”, Benjamim, Linda Martini, Mariza, Carlão, Luís Represas, Luísa Sobral, Gabriel o Pensador e Capitão Fausto, entre outros.

Pode consultar o cartaz de concertos que já está completo abaixo. A organização adianta, ainda assim, que o festival não será “feito só de música” e haverá “novidades brevemente”, presumivelmente relativas ao último dia (domingo, 18 de agosto), em comunicado enviado à imprensa.

Quinta-feira, 15 de agosto

Anselmo Ralph e Amigos

Benjamim

D. A. M. A.

David Carreira

Flak

Kyaku Kyadaff com Rui Orlando

Leo Príncipe (c/ Halison Paixão e Twenty Fingers)

Linda Martini

Matías Damásio

Rich & Mendes

Mayra Andrade

Mary N.

Sexta-feira, 16 de agosto

Carlão

Dany Silva

Diana Lima

Fred

I Love Baile Funk

Jafumega

Lookalike

Luísa Sobral

Luís Represas

Mariza

Seu Jorge

The Happy Mess

Sábado, 17 de agosto

Boss AC

Capitão Fausto

Força Suprema

Gabriel o Pensador

Karetus

Ludmilla

Mishlawi

Plutonio

Richie Campbell

Riot DJ set

Supa Squad

Truekey

