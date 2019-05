Grandes devedores. Banco de Portugal entende que lei não o obriga a divulgar o que deputados pedem

O relatório sobre os grandes devedores foi publicado sem nomes nem datas e o anexo ficou guardado no Parlamento, levando o PSD a acusar o Banco de Portugal de estar cometer ilegalidades. Mas – sabe o Observador – não é essa a interpretação do supervisor. Em causa está um artigo da lei que obriga o Banco de Portugal a publicar “no respetivo sítio da Internet, um relatório com o resumo sob a forma agregada e anonimizada da informação relevante relativa às grandes posições financeiras”. O problema? O Banco de Portugal entende que só se aplica para casos futuros.

Mais: o supervisor entende que, se se aplicasse a casos passados, a agregação sugerida nesse artigo não é possível. E se o Parlamento decidir clarificar a lei ou fizer um pedido expresso? Nesse caso, na interpretação do Banco de Portugal, a Assembleia da República terá de dizer se pretende agregar os dados por banco, devedor ou data. Se quiser toda a informação, o Banco de Portugal avisa que vai precisar de muito mais tempo. Mas “terá de ser sempre com outra base legal”.

Se essas condições se verificarem, o Banco de Portugal admite publicar esse resumo, mas apenas depois de a informação ter sido entregue no Parlamento, que terá de dar autorização expressa.

Esta terça-feira, o Banco de Portugal divulgou o relatório sobre os grandes devedores à banca, mas apenas a parte não problemática. Sem nomes, sem datas, sem conclusões. Ficaram de fora todas as informações que dizem respeito aos empréstimos que os maiores devedores contraíram e deixaram por pagar ou outros ativos que causaram problemas na banca, levando aos auxílios estatais.

A informação considerada sensível está, para já, guardada no Parlamento e os partidos concluem que o Banco de Portugal não cumpriu a lei na publicação dos dados. Uma posição consensual que saiu da reunião da conferência de líderes parlamentares esta quarta-feira. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai comunicar essa posição ao supervisor. Mas, sabe o Observador, o Banco de Portugal ainda não recebeu nenhuma comunicação formal do Parlamento.

Em atualização

