Kim e Trump gozam com “baixo QI” do candidato Joe Biden

Donald Trump riu-se quando Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, fez pouco da inteligência de Joseph R. Biden Jr., vice-presidente de Barack Obama e candidato à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2020.

O presidente norte-americano, que estava numa visita ao Japão, foi mais longe e justificou no Twitter por que que não levou a mal as palavras do líder norte-coreano: “Ele apelidou-o de ‘idiota com QI baixo’, entre outras coisas, enquanto eu interpreitar a frase do presidente Kim como um muito mais suave ‘indivíduo de QI baixo’. Quem poderia possivelmente ficar incomodado com isso?”.

Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, também acrescentou que Trump e Kim Jong-un “concordam nas suas considerações” sobre Joe Biden, noticia o New York Times.

Joe Biden não respondeu a Donald Trump, mas aproveitou um discurso durante uma angariação de fundos em Houston, estado do Texas, para se pronunciar sobre o episódio: “Eu não vou cair na lama para lutar com este tipo. Não vou fazer isso. E não quero entrar por aí. Toda a gente já sabe como é que ele é”, comentou.

Kate Bedingfield, gestora de campanha de Joe Biden, adjetivou o comportamento de Trump como “abaixo da dignidade do cargo”, escreve o mesmo jornal: “Estar em solo estrangeiro, no Memorial Day, e ficar lado a lado com um ditador assassino contra um parceiro americano e ex-vice-presidente fala por si”, atira.

