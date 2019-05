Metro do Porto vai ter sensores para detetar quem não pagou bilhete

O Metro do Porto vai testar um sistema de sensores para detetar quem não pagou bilhete, avança o Jornal de Notícias. Segundo a Hitachi Consulting, a empresa por detrás do projeto, os sensores vão “detetar ações, movimentos e direções dos utilizadores do serviço de transporte no seu percurso de acesso ao metro, sem invadir a privacidade”. Só não esclarece o que acontece se os sensores encontrarem um infrator.

Por enquanto, este sistema-piloto, que funciona à base de inteligência artificial, vai ser instalado apenas na estação da Casa da Música, no Porto. O sistema custa 100 mil euros e vai ser posto a funcionar até setembro. Depois de um período experimental, o Metro do Porto decidirá se quer utilizar o sistema de sensores em toda a rede ou apenas em algumas das 15 estações que constituem as linhas de metro da cidade.

Segundo o Jornal de Notícias, foi o próprio Metro do Porto que procurou ajuda junto das companhias tecnológicas para combater as infrações na aquisição de bilhetes — já que, nesta cidade, não há barreira física no acesso ao metro. Das 12 soluções encontradas, foi a Inocrowd, a companhia de que faz parte a Hitachi Consulting, que sugeriu a escolhida pelo Metro do Porto. Ganhou 15 mil euros por ter vencido o concurso.

