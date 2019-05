Naufrágio na Hungria. Colisão de barcos no Danúbio provoca 3 mortos e 16 desaparecidos

Um naufrágio no Rio Danúbio, em Budapeste, capital da Hungria, provocou esta quarta-feira pelo menos três mortos. Estão ainda desaparecidas pelo menos 16 pessoas, avançam os media locais, citados por agências de notícias.

O acidente ocorreu na sequência da colisão de dois barcos no rio, que se encontrava a transbordar devido às fortes chuvas que se fizeram sentir. O barco levava a bordo pelo menos 34 pessoas, 32 das quais turistas e duas das quais elementos da tripulação. Os turistas asiáticos estariam em maioria. As pessoas foram atiradas para fora do barco com a colisão. As autoridades húngaras estão à procura das vítimas desaparecidas, relatam os meios de comunicação locais.

Um jornalista do britânico The Guardian, Shaun Walker, que está atualmente em Budapeste, afirma que o branco transportaria entre 35 a 40 pessoas, das quais 8 foram salvas. “Várias” estavam inconscientes e os serviços de reanimação “estão a decorrer”. Continuam também as buscas.

Boat down in Danube in Budapest tonight. Filthy weather. CEO of Hungarian ambulance service just told me: 35-40 on board, 8 rescued, “several” were unconscious. Resuscitation ongoing. Search continues. Some people found miles downriver due to current. pic.twitter.com/Hpy31kkhPS — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 29, 2019

O local do acidente fica perto do parlamento da Hungria. Algumas pessoas foram já resgatadas. O navio chama-se Hableany (Sereia) e tem capacidade para 60 pessoas. Uma das pessoas foi resgatada perto da ponte Petofi, a pouco mais de três quilómetros a sul do parlamento.

