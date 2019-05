O antigo bancário teve dia de jackpot: Sarri ganha primeiro troféu e pode estar a caminho da Juventus

No futebol tudo pode mudar em 24 horas e o técnico Maurizio Sarri surge como mais um exemplo desse chavão que nunca perde a sua atualidade. Ora vejamos: depois de uma temporada que ficou longe de agradar aos adeptos do Chelsea (que talvez tivessem também as expetativas demasiado elevadas para o patamar onde está agora a equipa), o italiano saiu do último treino antes da final da Liga Europa a atirar o chapéu ao chão e a dar-lhe depois pontapés na sequência de um desentendimento entre David Luiz e Gonzalo Higuaín por uma entrada mais dura (e fora de tempo) do argentino; no dia seguinte, não só conquistou o seu primeiro título de sempre como pode ter dado um passo importante para regressar ao seu país pela porta grande.

Only three teams in the 21st century have won a European title without losing a single game during the campaign: ???? 2005-06: Barcelona

???? 2007-08: Manchester United

???? 2018-19: Chelsea Maurizio Sarri’s side the first to do so in the #UEL. pic.twitter.com/CAzxoSQSKm — Squawka Football (@Squawka) May 29, 2019

Aos 60 anos, o antigo bancário que enquanto acumulava funções treinou os modestos Stia, Faellese, Cavriglia, Antella e Valdema, abraçou em exclusivo o futebol apenas em 1999 (ano em que Malesani foi o último italiano a ganhar a Liga Europa, então Taça UEFA, quando liderava o Parma), começando a dar nas vistas sobretudo a partir de 2005, quando orientou o Pescara. No entanto, seriam os três anos no Empoli entre 2012 e 2015, quando conseguiu levar a equipa à Serie A e depois manter com um jogo de qualidade, que lhe valeram o salto para o Nápoles, o clube da terra natal. Durante três anos, a equipa assumiu-se em definitivo como grande rival da Juventus na luta pelo título mas terminou em duas ocasiões no segundo lugar, o que nem por isso deixou de chamar holofotes para a primeira experiência no estrangeiro: o Chelsea, a partir de 2018.

CHE 4 ARS 1 (FT)

Treinadores italianos vencedores da Taça UEFA/Liga Europa

1977????????Trapattoni JUV

1989????????Bianchi NAP

1990????????Zoff JUV

1991????????Trapattoni INT

1993????????Trapattoni JUV

1994????????Marini INT

1995????????Scala PAR

1998????????Simoni INT

1999????????Malesani PAR

2019????????Sarri CHE pic.twitter.com/nzUSUz2cFn — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) May 29, 2019

Não se pode dizer propriamente que a Premier League tenha visto na sua plenitude aquilo que começou a ser denominado de Sarriball mas, olhando para a floresta e não para a árvore, esta acabou por ser uma boa temporada do técnico transalpino na sua estreia fora de Itália: o terceiro lugar no Campeonato foi um mal menor perante a superioridade de Manchester City e Liverpool sobre as restantes equipas; foi à final da Taça da Liga, onde perdeu nos penáltis (num jogo que ficaria marcada pela rábula da não saída de Kepa de campo quando Caballero estava para entrar); colocou de novo a equipa na Liga dos Campeões, com 39 vitórias no total, algo apenas superado por Mourinho em 2004/05; e conquistou agora o sexto troféu europeu da história do clube – com a particularidade de suceder a Vialli e Di Matteo entre os italianos que ganharam pelos blues as últimas finais europeias.

39 – Maurizio Sarri won 39 matches in all competitions for Chelsea this season – the only manager to ever win more in his first season in charge of Chelsea was José Mourinho in the 2004-05 (42 wins). Special. pic.twitter.com/7ptpNog0RC — OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2019

All three Italian managers to have taken charge of a major European cup final with Chelsea have won their respective final: ???? Gianluca Vialli (1998)

???? Roberto Di Matteo (2012)

???? Maurizio Sarri (2019) pic.twitter.com/Km9XVdImre — Coral (@Coral) May 29, 2019

No entanto, esta análise pode não ser suficiente para ficar em Stamford Bridge, até pela forte condicionante que o Chelsea terá na próxima temporada: além de não poder contratar jogadores até ao verão de 2020, vai perder nas próximas semanas Eden Hazard (provavelmente para o Real Madrid). Ou seja, as hipóteses de fazer melhor do que esta época serão complicadas. E a par disso existe outro dado importante que passa pelo eventual interesse da Juventus na sua contratação para suceder a Allegri.

???????? Maurizio Sarri's first season at @ChelseaFC: ???? 3rd place in @PremierLeague ???? @Carabao_Cup runners-up ???? @EuropaLeague Winners ???????? Back in the @ChampionsLeague ???? His first major trophy in 29 years of management ???? Under appreciated. pic.twitter.com/MqOYMtXUbl — SPORF (@Sporf) May 29, 2019

Passada a “euforia” Guardiola que durou menos de 24 horas, quando se percebeu que não haveria qualquer hipótese de mudança do espanhol do City para Turim, com Antonio Conte em vias de ser apresentado no Inter e com Zinedine Zidane (re)confirmado no Real Madrid, o nome de Maurizio Sarri tem surgido nas capas das principais publicações nacionais desportivas como nome mais forte para render Massimiliano Allegri na Juventus. E bastou uma fotografia para aumentar ainda mais os rumores sobre essa possibilidade, com Andrea Agnelli, presidente dos bianconeri, “apanhado” numa esplanada de um hotel em Baku com Bruce Buck, o líder do Chelsea. Se foi apenas um café entre homólogos ou algo mais, só os próximos dias poderão dizer. Com uma certeza: esta noite o treinador, um fumador assumido, vai ter direito a um charuto… que já estava a abrir no relvado de Baku.

Chelsea chairman Bruce Buck meeting with Juventus president Andrea Agnelli in Baku. I hope it's not what I am thinking. Picture via Tuttosport. pic.twitter.com/uE3vgNzDc8 — Sarrismo™ (@Blue_Footy) May 29, 2019

Sarri pulling out a cigar on the pitch is highlight of the season???? #EuropaLeague #UELfinal pic.twitter.com/5DKrN77q4R — Sam Dixon (@samdixon013) May 29, 2019

