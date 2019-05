Papa Francisco escreve carta a Lula e pede-lhe para não desanimar

Luiz Inácio Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, divulgou no seu site oficial uma carta na qual o Papa Francisco lamenta as “duras provas” pelas quais o político tem passado. O Sumo Pontífice manifesta solidariedade pelas mortes da mulher de Lula, Dona Marisa, do seu irmão Genivaldo e do neto de 7 anos, Arthur. No entanto, não comenta a situação judicial de Lula, preso desde abril do ano passado em Curitiba.

Na carta, datada de 3 de maio, o Papa pede coragem ao político brasileiro, dizendo-lhe para “não desanimar” e “continuar a confiar em Deus”.

“O bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação” – veja a íntegra da troca de cartas entre Lula e o Papa.https://t.co/P2z1dpp4AR — Lula (@LulaOficial) May 29, 2019

A mensagem do Papa, segundo divulga a imprensa brasileira, é uma resposta a uma carta de Lula, que escreveu ao Papa para lhe agradecer a contribuição na defesa dos direitos dos mais pobres, aproveitando para relatar o seu estado de ânimo sobre o contexto sociopolítico do Brasil.

Veja aqui a carta do Papa Francisco na íntegra:

Continuar a ler