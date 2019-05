Quer o carro fresquinho? Este “truque” cheira mal

Sejal Shah não olha a meios para atingir os seus objectivos. Numa altura do ano em que o nosso país começa a lidar com temperaturas máximas acima dos 30ºC, esta mulher que habita em Ahmedabad já lida há muito com valores na casa dos 45ºC, o que torna a vida no interior da antiga capital do estado indiano de Gujarat particularmente difícil.

Para fazer frente às elevadas temperaturas, Shah decidiu recorrer a uma solução muito em voga naquela parte do mundo, que consiste em revestir as paredes e os telhados das casas com excrementos de vaca. À decoração monocromática, uma vez que aldeias inteiras passam a exibir o very fashion castanho tipo trampa, deverá somar-se um cheiro característico.

Ao que parece, esta sofisticada tecnologia no capítulo dos revestimentos, que nas zonas rurais indianas é utilizada para manter as casas frescas no Verão e mais quentinhas no Inverno, serve ainda como repelente de insectos e desinfectante, ainda que tudo indicasse que funcionaria exactamente ao contrário.

Sejal Shah, a resident of Ahmedabad, has covered her car with cow dung to beat the heat.

"The heat was getting unbearable. I have used cow dung in my house for flooring and from that experience I thought of doing something with my car," Shah says to ANI.

????: ANI pic.twitter.com/hKL4elx0OD

— Hindustan Times (@htTweets) May 24, 2019