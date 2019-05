Tsitsipas e Nadal seguem para a terceira ronda de Roland Garros

O tenista grego Stefano Tsitsipas, sexto cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do “Grand Slam” da temporada, ao vencer o boliviano Hugo Dellien.

Tsitsipas, vencedor da recente edição do Estoril Open e sexto do ranking mundial, qualificou-se para os 16 avos de final do torneio de terra batida de Paris com um triunfo sobre Dellien, 86.º da hierarquia da ATP, por 4-6, 6-0, 6-3 e 7-5, em duas horas e 49 minutos.

Na terceira ronda, Tsitsipas, semifinalista no Open da Austrália, vai defrontar o vencedor do embate entre o espanhol Roberto Carballes Baena (76.º) e o sérvio Filip Krajinovic (60.º).

Rafael Nadal qualifica-se para a terceira ronda de Roland Garros

Também o tenista espanhol Rafael Nadal, bicampeão em título em Roland Garros, apurou-se para a terceira ronda do torneio francês, segundo Grand Slam de 2019, ao vencer o alemão Yannick Maden.

Nadal, segundo do ranking mundial e que persegue o 12.º título na terra batida de Roland Garros, venceu sem dificuldades o 114.º da hierarquia da ATP, por 6-1, 6-2 e 6-4, em duas horas e 10 minutos. Nos 16 avos de final, Nadal vai defrontar o belga David Goffin (29.º), que eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic (85.º).

Continuar a ler