Abusos sexuais. PJ conclui que queixa contra padre de Almada “é infundada”

A Polícia Judiciária de Setúbal concluiu que não houve qualquer crime de abuso sexual de um menor na creche do centro paroquial de Almada. A queixa partiu da mãe do menor, um menino de cinco anos, e as suspeitas foram apontadas ao padre responsável pelo centro paroquial. Três meses depois, a polícia concluiu não ter havido qualquer crime e diz que se tratou “de uma suspeita infundada”.

O caso foi tornado público pelo Observador no início de abril e dava conta de uma investigação do Ministério Público que tinha sido aberta em finais de janeiro, depois de a mãe da criança ter formalizado queixa na PSP, após uma deslocação ao serviço de urgências com o filho — que apresentava lesões no ânus.

O caso passou para a PJ de Setúbal, que, depois de analisar os exames físicos e psicológicos feitos ao menino, concluiu “de forma absolutamente inequívoca” não ter havido qualquer crime, refere agora em comunicado enviado esta quinta-feira. A mulher dizia que o filho tinha sido abusado na casa-de-banho da creche que frequentava, tendo mudado a criança de escola logo após a denúncia.

Na altura, quando a diocese soube do caso, o bispo comunicou ao Ministério Público que tinha sabido do caso e que era apontado o dedo ao padre responsável pelo centro paroquial. O padre em causa, que chegou a dizer publicamente que, à data dos abusos, nem se encontrava na instituição, permaneceu ao serviço. Agora, o caso parece estar resolvido.

O Observador tentou contactar, sem sucesso, a mãe que fez a denúncia.

