Arte urbana by Vhils alarga-se a todo o país

Vhils é um artista português de craveira internacional, que se impôs pela forma disruptiva como transforma edifícios e blocos de cimento em arte urbana. A sua associação à Seat é por demais conhecida e, nesse âmbito, o popular Vhils, na realidade Alexandre Farto, junta-se novamente à marca espanhola para criar o Seat Art Cities – Curated by Vhils.

Se os trabalhos de Vhils falam por si, cá e lá fora, desta vez o palco é assumido por outros cinco artistas portugueses, também eles especialistas em arte urbana, mas com outros tipos de técnica e noções estéticas. Os cinco, nomeadamente Draw&Contra, Aka Corleone, André da Loba, Beckham e Tamara Alves, vão espalhar a sua arte por outras tantas cidades portugueses, com a honra a recair no Porto, Lisboa, Aveiro, Braga e Carvoeiro.

Visando atravessar o país de norte a sul, democratizando a arte e os artistas, o Seat Art Cities – Curated by Vhils procura, segundo o seu líder, “dar a conhecer não só os artistas, mas também as suas criações e as potencialidades e características únicas de cada uma das cinco cidades, cuja história vamos poder conhecer através da criatividade dos artistas locais”.

Entre Julho de 2019 e Março de 2020 serão apresentadas as cinco obras nas cinco cidades portuguesas, com os interessados a poder organizar o seu roteiro através do site do fabricante espanhol www.seat.pt. Para Teresa Lameiras, a directora de Marketing e Comunicação da Seat, “esta é uma forma de dar continuidade ao historial de ligações às artes e à parceria que o marca mantém com o Vhils, com a Seat a reafirmar a sua presença no território da arte urbana, criando roteiros de interesse público e expandindo a promoção desta cultura em Portugal”.

O próximo NOS Primavera Sound, que se realizará entre 6 e 8 de Junho, no Porto, assume-se como uma excelente ocasião para a Seat revelar uma grande componente de arte urbana, com o construtor a juntar os cinco artistas, desafiando-os a avançar com um preview das obras que pretendem associar a este projecto.

