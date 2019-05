Benfica já tem novos equipamentos. Destaque vai para símbolo de campeão e regresso das riscas brancas

O Benfica já tem o equipamento oficial para defender o título de campeão na próxima época desportiva. A SIC Notícias divulgou na tarde desta quinta-feira imagens das novas camisolas – que já têm a marca do 37, depois de os encarnados terem conquistado o campeonato.

O equipamento volta a ter as habituais riscas brancas Adidas e gola redonda. Depois da época 2017/2018, a camisola alternativa volta a ser cinzenta.

“Esta camisola é um bocado parecida com a que foi a do tetracampeonato. É um camisola muito bonita”, disse Pizzi. “A alternativa é um bocado diferente e na minha opinião é uma camisola muito bonita e que se enquadra muito bem naquilo que é o Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou o médio.

A SIC Notícias divulgou esta tarde imagens dos novos equipamentos do Benfica. ???? pic.twitter.com/91YTz0LpNZ — Benfica Stuff (@Benficastuff) May 30, 2019

Sobre carregar ao peito o símbolo de campeão nacional, Salvio diz que é uma alegria mas também uma responsabilidade. “É um privilégio. Poder usar este símbolo de campeão toda é época é muito bonito. É preciso estimá-lo e voltar a conquistar o título para podermos continuar a usar o símbolo”, disse o extremo argentino.

As imagens da SIC foram captadas numa sessão fotográfica do clube. Os modelos escolhidos pelo Benfica foram os jogadores Salvio, Jardel, Ferro, Pizzi e Alex Grimaldo. Na sessão estiveram também jogadoras da equipa de futebol feminino do Benfica, que recentemente subiu de divisão.

