Carabineiros, champanhe e prego do lombo: A Cervejaria Ramiro já faz entregas ao domicílio

Já não vai ter de esperar numa fila interminável para provar as iguarias da célebre Cervejaria Ramiro, em Lisboa — a histórica casa já tem um serviço de entregas ao domicílio que serve toda a a Grande Lisboa mas em breve deverá estender-se a Cascais e ao Estoril.

A novidade surgiu há três dias, na passada segunda-feira, e todo o processo é feito através do site oficial do restaurante onde Anthony Bourdain se apaixonou pelo famoso prego do lombo, a tradicional “sobremesa” desta casa. Há um menu mais reduzido que o habitual mas não é por isso que faltam opões para quem quiser fazer uma mariscada em casa. Dividido em cinco categorias (entradas, mariscos, sobremesa, vinhos e cervejas) tem referências como Presunto Seleção Privada 5J Sanchez Romero (14,20€ por dose), queijo de Azeitão (4,50€ unidade), ameijoas à Bolhão Pato (13,50€), carabineiros (15€/unidade), gamba tigre gigante (18€/unidade), lagosta (85€/kg), sapateira (28€/kg), ostras (2,50€/unidade), gamba à la Aguillo (13,50€) e o prego do lombo (5€). No total existem 17 variedades de marisco para escolher.

Se quiser algo líquido para acompanhar a refeição saiba que também terá à disposição 12 referências vínicas, divididas entre brancos, tintos e champanhe (pode pedir uma garrafa de D. Perignon Vintage por 170€). Há também duas variedades de cerveja por onde escolher: Um pack de seis Sagres Minis ou Heineken 0.0 a 8€.

O custo associado à deslocação depende do código postal onde o pedido será entregue, quer isto dizer que dos 1000 ao 1250, 1350 e 1900, a taxa cobrada é de 5,00€; nos 1300, 1400, 1500, 1600 e 1700 ela sobe para 7,50€ e, finalmente, com os 1990 o valor cobrado será de 10€. É deixada a ressalva de que outras localidades que não estas, pelo menos por agora (e isto não inclui as que serão ativadas no futuro próximo, Cascais e Estoril), terão valores sob consulta.

Continuar a ler