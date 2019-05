Diretor das Finanças do Porto demite-se após polémica operação Stop para cobrar dívidas fiscais

O diretor das Finanças do distrito do Porto apresentou a demissão, na sequência da polémica operação Stop que mandou parar automobilistas em estradas no Norte do país para cobrar dívidas fiscais. Esta operação foi suspensa por ordem do Governo que mandou abrir um inquérito. A demissão de José Oliveira e Castro foi noticiada pelo jornal Eco e confirmada pelo Observador. Terá sido o diretor a pedir a sua demissão, o que foi aceite pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com efeitos a partir de 1 de junho.

Entretanto, o Ministério das Finanças comunicou que o diretor do Porto colocou o lugar à disposição “para preservar a Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto instituição de reconhecida relevância”. Não existem para já resultados do inquérito anunciado logo na terça-feira.

De acordo com notícias já divulgadas esta operação, “Ação sobre Rodas” terá sido coordenada a nível da direção distrital do Porto que era da responsabilidade do diretor que agora se demitiu. E não terá sido a primeira. No entanto, estas iniciativas não eram do conhecimento do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que as considerou despropositas e deu ordem para parar.

O diretor que se demitiu foi nomeado em 2015 quando Maria Luís Albuquerque era ministra das Finanças e a pasta dos Assuntos Fiscais estava entregue a Paulo Núncio.

Continuar a ler