Divulgados cartazes com as personagens do novo filme “O Rei Leão”

A 50 dias da muito aguardada estreia do novo filme “O Rei Leão” — com data prevista para o dia 18 de julho –, a Disney divulgou cartazes promocionais da longa-metragem que incluem as personagens principais.

Simba, Nala, Pumbaa, Timon, Mufasa, Scar, Sarabi, Zazu e Rafaki são as personagens que protagonizam os diferentes cartazes, divulgados esta quinta-feira à tarde nas redes sociais. Nas imagens estão identificados os atores que vão emprestar a voz aos diferentes animais que compõem a trama: Seth Rogen é Pumbaa, James Earl Jones é Mufasa e Beyoncé Knowles-Carter é Nala, já na versão adulta.

O primeiro trailer do filme foi divulgado em novembro de ano passado. O vídeo, com um minuto e meio, recorda os momentos iniciais mais marcantes do filme de animação lançado em 1994: o batismo de Simba perante o reino, o momento em que Mufasa mostra os terrenos que domina ao herdeiro e a manada que mata Mufasa depois dos confrontos com Scar. Em abril era a vez do trailer completo chegar finalmente ao Youtube.

