Dois em cada três organismos do Estado continuam a violar regras da transparência

Os números revelados esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios mostram que há ainda um longo caminho para que a prestação de contas seja uma realidade abrangente no Estado. Com os prazos já ultrapassados, apenas um terço dos organismos do Estado tornou público o plano de atividades para este ano e o relatório de atividades de 2018.

O levantamento feito pelo jornal, num total de 213 entidades da Administração Central e empresas do Estado, revela que até à semana passada só estavam disponíveis 64 planos de atividade (30% dos organismos analisados) e 22 relatórios (10%). Saúde, Planeamento, Finanças, Administração Interna, e Justiça são os ministérios em que há menos transparência, de acordo com a pesquisa do Negócios.

Os planos de atividades deveriam ter sido apresentados às tutelas até ao final de dezembro e os relatórios e contas até ao final de março.

O Negócios lembra que estas percentagens não divergem muito dos últimos seis levantamentos (o primeiro há 13 anos), mas também conclui que há vários organismos que já não publicam os dois documentos desde o período do resgate financeiro (2011, 2012 e 2013).

