Dois protetores solares para crianças da Isdin e Babaria levantam dúvidas em Portugal e Espanha

A Organização de Consumidores e Utentes, de Espanha, considera que dois produtos que prometem fator de proteção solar 50 (muito elevado) garantem, na verdade, uma proteção menor. Na análise que fez a 17 produtos para crianças — em conjunto com a DECO e outras congéneres europeias —, a entidade privada que defende os consumidores espanhóis entende que o creme Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ só tem fator 15, e que o Babaria Infantil Spray SPF 50+ deveria ter um rótulo com fator 30.

O jornal El Mundo diz que a Organização de Consumidores e Utentes já enviou os resultados para a Agência Espanhola de Medicamentos (o equivalente ao Infarmed), pedindo não só que faça os testes necessários, mas que avance mesmo para a retirada dos dois protetores solares, pelo risco que podem significar para os consumidores.

Em Portugal, a DECO não encontrou o spray da Babaria no mercado; mas, no caso da Isdin, enviou o protetor solar para laboratórios independentes — os mesmos que analisaram os produtos espanhóis — para confirmar se são os mesmos lotes. A associação de defesa dos consumidores aguarda os segundos resultados, que deverão chegar ainda esta semana. As primeiras amostras já foram enviadas ao Infarmed, que regula o mercado dos medicamentos.

Em declarações ao Observador, Rita Rodrigues, da DECO, explica que já houve um encontro, para contraditório, com responsáveis da Isdin em Portugal. A empresa deu justificações para as discrepâncias, alegando que há diferenças de metodologia na forma como aplica a norma ISO (norma de gestão de qualidade).

Já a Babaria garante que tem estudos que comprovam não haver nada de errado com o produto. Bruno Simões, responsável da empresa em Portugal, assegura ao Observador que as especificações que constam dos rótulos estão corretas. O Observador tentou também contactar a Isdin, mas sem sucesso.

Continuar a ler