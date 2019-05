“Estou longe de arrumar as botas”. Aconteça o que acontecer nas legislativas, Jerónimo fica no PCP

Jerónimo de Sousa afirmou esta quinta-feira que vai continuar no PCP, “sejam quais forem os resultados das eleições legislativas”. O líder comunista afirmou ainda que está “longe de arrumar as botas”.

Sejam quais forem os resultados das eleições legislativas, há uma coisa que tenho por garantido: continuar neste partido, continuar a lutar no seu projeto, a lutar pelos trabalhadores e pelo povo. Essa garantia está dada. Estou longe de arrumar as botas. Vou continuar com empenhamento no partido, dando a minha contribuição e procurando corresponder àquilo que são os estímulos e apoios do meu partido, dos seus militantes e da direção”, afirmou aos jornalistas o líder do PCP.

Jerónimo de Sousa falou no final de uma visita ao Espaço Educativo “A Voz do Operário”, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, distrito de Setúbal, antecipando as comemorações do Dia Mundial da Criança.

