Kit Harington, ator que interpretou Jon Snow na Guerra dos Tronos, está em clínica de reabilitação

O ator Kit Harington, que ficou famoso por interpretar a personagem Jon Snow na série Guerra dos Tronos, deu entrada numa clínica de reabilitação especializada em stress e alcoolismo.

A informação foi avançada pelo New York Post, que explica que o ator de 32 anos está há praticamente um mês internado na clínica de luxo Privé-Swiss, situada no estado norte-americano do Connecticut. De acordo com com o mesmo jornal, o ator deu entrada naquela clínica algumas semanas antes de ter sido transmitido o último episódio da série Guerra dos Tronos, a 19 de maio.

Em declarações ao New York Post, uma pessoa próxima de Kit Harington terá dito que o final da série “afetou muito” o ator britânico. Um porta-voz do ator disse: “O Kit decidiu aproveitar esta pausa na sua agenda para passar algum tempo num retiro para o seu bem-estar e para resolver alguns problemas pessoais”.

De acordo com aquele jornal, apesar de estar a fazer tratamentos naquela clínica, o ator também tem sido visto no estado do Connecticut, em sítios como um ginásio ou uma livraria.

Numa entrevista publicada na edição de março da revista Variety, Kit Harington conta como sentiu o peso do papel de Jon Snow, uma das personagens mais célebres da série, e como isso o afetou pessoalmente. “Durante muito tempo, à medida que o fim da série se aproximava, sentia que queria ser uma nova pessoa, mas estava preso àquele molde”, disse.

O último dia de rodagem foi emocionante. “Tirei as roupas [da personagem] e para mim foi como se me tivessem arrancado a pele. Estava muito emocionado. Era como se me tivessem a tirar algo de mim”, disse.

