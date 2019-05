Matilde Fidalgo, prima de Bernardo Silva, foi campeã nacional por três clubes e assinou pelo City aos 25 anos

Por cada conferência em que Pep Guardiola falava de Bernardo Silva, o português foi conseguindo somar mais algum registo. Fosse em campo, como MVP ou o elemento com mais quilómetros percorridos, fosse fora dele, na nomeação para Melhor Jogador do Ano da Premier League ou na vitória do Melhor Jogador do ano para os adeptos, o esquerdino foi uma presença constante nas notícias do Manchester City em época de recordes – foi a primeira vez que uma equipa (masculina, como destacou o treinador espanhol) conseguiu vencer o treble, com Campeonato, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Supertaça. Na próxima temporada, em que o internacional já colocou como objetivo melhorar o que foi alcançado em 2018/19, o clã Silva vai aumentar.

✍️ We are delighted to announce the signing of Matilde Fidalgo from Sporting Clube de Braga. The right-back will join Nick Cushing’s side on 1 July on a two-year deal. Welcome, Matilde! ???? ???? #mancity pic.twitter.com/flzIWdqB84 — Manchester City (@ManCity) May 30, 2019

Matilde Fidalgo, lateral direita internacional que esteve na última temporada no Sp. Braga, é o mais recente reforço da equipa feminina do Manchester City, que procura regressar aos triunfos numa fase em que a competitividade deu um enorme salto. Três meses mais velha do que o português, a prima de Bernardo Silva assume pela primeira vez uma aventura no estrangeiro e logo numa das ligas mais disputadas no panorama europeu. “Hey Matilde, acabei de ouvir as notícias. Estou muito feliz por ti e muito feliz por te ter no Manchester City connosco. Quero desejar-te o melhor, parabéns! Vemo-nos em breve”, comentou através das redes sociais o esquerdino, que se encontra a preparar a Liga das Nações pelo Seleção Nacional.

We would offer to show you around Manchester, Matilde… But as your cousin already lives here… ???? pic.twitter.com/2qemo2sTYe — Manchester City (@ManCity) May 30, 2019

“Parece um sonho que se tornou realidade. A Liga Inglesa é super competitiva e isso é algo que estava à procura para a minha carreira. A equipa é enorme, todos sabem o quão grande é o Manchester City e estou muito feliz por estar aqui. Quero melhorar as minhas capacidades técnicas e jogar a um ritmo muito alto. A cada jogo irei tornar-me uma jogadora mais forte e mais estável. Ao jogar numa grande equipa como o Manchester City o objetivo é sempre ganhar troféus, qualquer que seja a competição”, referiu nas primeiras declarações depois do acordo, feitas ao canal televisivo do clube.

“Reparámos nas qualidades da Matilde há um ano atrás e desde então estamos a acompanhar o seu desempenho. Ela é uma defesa empenhada, com um forte desejo de vencer todos os jogos em que participa. Essa mentalidade vencedora será fundamental para a próxima temporada, quando estivermos em quatro competições diferentes. Estamos muito satisfeitos em tê-la no Manchester City e empolgados para ajudar a elevar o seu jogo para o próximo nível”, avaliou o técnico das citizens, Nick Cushing, depois de ter sido anunciada a contratação com um vínculo válido para as próximas duas épocas.

Internacional portuguesa em 67 ocasiões, Matilde Fidalgo cumpriu quase toda a carreira no Futebol Benfica, onde se sagrou campeã, venceu a Taça e chegou a capitã. Em 2017/18, mudou-se para o Sporting onde conseguiu ganhar todas as provas nacionais, com Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça. No final da temporada, após alguma indefinição, acabou por assinar pelo Sp. Braga, onde venceu mais um título de campeã, o primeiro da história das minhotas, e uma Supertaça. Na última época, o Manchester City, que ganhou o Campeonato em 2016, terminou de novo no segundo lugar, tendo vencido ainda a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga. Em termos europeus, e apesar de nunca ter chegado à final da Liga dos Campeões, a equipa alcançou as meias em 2017, quando foi eliminada pelo tetracampeão europeu Lyon.

Continuar a ler