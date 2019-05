Mundial sub-20: Hélio pede eficácia para Portugal “não depender de terceiros”

O treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-20, Hélio Sousa, pediu esta quinta-feira eficácia contra a África do Sul, que permita a Portugal vencer e não depender de terceiros para seguir para os oitavos de final do Mundial2019.

“Foi muito raro esta geração ficar a zero nos jogos. Nos últimos tempos, só talvez contra a Holanda (0-0). No último Europeu, esta equipa fez 17 golos em cinco jogos e, no anterior, tinha feito 15”, afirmou aos jornalistas, em Jaworze, na Polónia.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro da terceira e derradeira ronda do grupo F, na sexta-feira, admitiu que a ‘equipa das quinas’ “está com algum défice” na finalização, depois de apenas ter apontado um golo nos dois primeiros jogos.

“É uma equipa que costuma ser eficaz, mas, neste momento, estamos com algum défice nesse capítulo. No entanto, temos equipa e jogadores capazes. Temos de ser mais eficazes do que temos sido”, referiu.

Apesar de o primeiro lugar do grupo ser uma hipótese remota para o conjunto luso e de estar dependente de “uma conjugação grande de resultados”, há algo de que Hélio Sousa não abdica: “Vamos procurar a vitória, para não dependermos de ninguém.”

O responsável pela seleção sub-20 admitiu que “é possível” efetuar alterações no ‘onze’ que vai defrontar a África do Sul, considerando que Portugal vai defrontar “uma equipa muito capaz e com argumentos”.

“Uma vitória sobre nós pode dar-lhes o terceiro lugar e a continuidade na competição, mas temos toda a capacidade para sairmos vencedores de qualquer jogo neste Mundial e queremos que haja mais”, vincou.

Portugal segue no terceiro lugar do grupo F, com três pontos, menos três do que a líder Argentina, que já assegurou a passagem aos oitavos de final, e os mesmos da Coreia do Sul, embora os asiáticos estejam em vantagem pela diferença de golos.

A África do Sul ocupa o último lugar, ainda sem pontos, após averbar derrotas diante de Argentina (5-2) e da Coreia do Sul (1-0).

O terceiro posto até pode dar acesso aos ‘oitavos’, caso Portugal seja um dos quatro melhores, sendo que uma vitória diante dos sul-africanos garante aos lusos a passagem de forma direta.

Portugal e África do Sul jogam na sexta-feira, a partir das 19:30 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala, num encontro que será dirigido pelo árbitro Alexis Herrera, da Venezuela.

