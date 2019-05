Nem imagina que Fiat bate o Mercedes Classe C

Conhecidos os dados definitivos das vendas de novos automóveis na Alemanha, tradicional feudo das marcas germânicas, eis que o grande destaque vai para a Fiat, que ascendeu à 3ª posição do ranking com… um furgão! Isso mesmo, o grande Fiat Ducato registou um boom de vendas que lhe permitiu ultrapassar o Volkswagen Passat (5º) e relegou para o 4º posto o Mercedes Classe C.

Com 5873 unidades transaccionadas no maior mercado automóvel europeu, o Fiat Ducato não só conseguiu garantir pela primeira vez um lugar no top 3, como foi o modelo entre os 10 mais vendidos que mais cresceu (34%). Junta-se-lhe o Tiguan, ainda que com menor expressão (2,9%), mas de resto todos os outros viram a procura regredir. A começar pelo Volkswagen Golf que, embora tenha registado o oitavo mês consecutivo em queda, por se aguardar a nova geração, continua a ser o predilecto dos alemães. Logo de seguida posiciona-se outro Volkswagen, o Tiguan, sendo que o 4º lugar não é também reclamado pela mesma marca por um triz, uma vez que o Classe C entregou 5662 unidades, ou seja, apenas mais 140 viaturas que o Passat.

Considerando ranking de vendas a 50, evidencia-se a excelente aceitação que está a ter a nova geração do Classe A que, face ao período homólogo do ano anterior, mais que duplicou as transacções, passando de 1318 unidades para 3955. Saldo também muito positivo para o Opel Adam, com um incremento de 92,9% (3310 unidades) e para o Ford Ecosport, que saltou de 1220 para 2338 unidades (91,6%).

No extremo oposto, as maiores quedas foram protagonizadas pela Volkswagen, respectivamente com o Transporter (-42,7%) e o Touran (-30,2%). No entanto, em Abril passado, o construtor de Wolfsburg continuou a ser o líder de vendas no mercado alemão. Sofreu uma queda de 11% e permitiu que, assim, a Mercedes encurtasse a distância que os separa. Contudo, a BMW aproxima-se perigosamente da rival de Estugarda. Enquanto a Mercedes contabilizou um total de 29.590 vendas, o fabricante de Munique foi o que mais cresceu no top 10 de marcas (17,4%), com 24.748 novas matrículas.

Quanto à Fiat, depois deste brilharete do Ducato, viu as suas vendas em Abril darem um salto de 26%, o que a colocou às portas do top 10 de vendas na Alemanha, ocupando a 11ª posição.

